Момент взрыва на заправке на Кубани попал на видео

После взрыва на автомобильной заправочной станции в Краснодарском крае, в результате которого пострадали шесть человек, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

В паблике «Инцидент. Сочи» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовано видео, на котором показан момент взрыва на АЗС.

Видео: Инцидент Сочи / Vk

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Взрыв произошел вечером 31 июля на заправке, расположенной в станице Васюринской. По данным следствия, взорвался резервуар с газовым топливом. После этого возник пожар. В результате получили травмы шесть человек в возрасте от 34 до 45 лет. Четверо из них были госпитализированы. Также повреждены находившиеся неподалеку автомобили.