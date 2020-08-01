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Общество ,  
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Момент взрыва на заправке на Кубани попал на видео

После взрыва на автомобильной заправочной станции в Краснодарском крае, в результате которого пострадали шесть человек, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

В паблике «Инцидент. Сочи» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовано видео, на котором показан момент взрыва на АЗС.

Видео: Инцидент Сочи / Vk
Видео: Инцидент Сочи / Vk
Video

Взрыв произошел вечером 31 июля на заправке, расположенной в станице Васюринской. По данным следствия, взорвался резервуар с газовым топливом. После этого возник пожар. В результате получили травмы шесть человек в возрасте от 34 до 45 лет. Четверо из них были госпитализированы. Также повреждены находившиеся неподалеку автомобили.

В Санкт-Петербурге из-за взрыва бочек с квасом пострадал один человек
Общество
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Изначально в МЧС по региону сообщили РБК о троих пострадавших. Огнем были охвачены сама заправка и два автомобиля. Общая площадь пожара составляла 300 кв. м.

По предварительным данным СК, причиной стала «вспышка газовоздушной смеси при контакте с нагретыми поверхностями автотранспортных средств либо с искрами». Газовоздушная смесь образовалась в результате «разрушения патрубка с редуктором подачи», вызванного «натяжением напорного шланга подачи газового топлива», который не был отсоединен от отъезжающей машины. Дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России.

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Теги: Краснодарский край, взрыв, АЗС
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