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Три человека пострадали от взрыва на газовой заправке на Кубани

Видео: Инцидент Сочи / Vk
Видео: Инцидент Сочи / Vk
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Три человека пострадали при взрыве на автомобильной газозаправочной станции. Об этом сообщили РБК в главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, в 19:09 по местному времени (совпадает с московским) поступило сообщение о сильном запахе газа на заправке по адресу: Динской район, станица Васюринская, 26 км автодороги Краснодар — Кропоткин.

Через шесть минут на место происшествия прибыло первое пожаро-спасательное подразделение. К этому времени огонь охватил заправочную станцию и два автомобиля на общей площади 300 кв. м.

Менее чем за час пожар локализовали. В 20:35 возгорание удалось полностью ликвидировать. К тушению огня привлекли 44 человека и 14 единиц техники.

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Фото: @pbergen2000 / Twitter

ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по Кубани сообщает, что причиной пожара стал взрыв автоцистерны. По данным ведомства, водитель автомобиля «Газель», не убедившись в том, что топливно-заливной шланг отсоединен, начал движение. Из-за этого произошел взрыв газа.

Как сообщил ТАСС глава Динского района Евгений Пергун, среди пострадавших двое мужчин и одна женщина. Один из мужчин, по предварительной информации, получил 50% ожогов тела, у остальных травмы средней степени тяжести.

Агентство передает, что после инцидента на место происшествия выехал следователь совместно со следователем-криминалистом, также проверку начала прокуратура Кубани.

Теги: Кубань, взрыв, автозаправка, новости
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