Три человека пострадали от взрыва на газовой заправке на Кубани

Видео: Инцидент Сочи / Vk

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Три человека пострадали при взрыве на автомобильной газозаправочной станции. Об этом сообщили РБК в главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, в 19:09 по местному времени (совпадает с московским) поступило сообщение о сильном запахе газа на заправке по адресу: Динской район, станица Васюринская, 26 км автодороги Краснодар — Кропоткин.

Через шесть минут на место происшествия прибыло первое пожаро-спасательное подразделение. К этому времени огонь охватил заправочную станцию и два автомобиля на общей площади 300 кв. м.

Менее чем за час пожар локализовали. В 20:35 возгорание удалось полностью ликвидировать. К тушению огня привлекли 44 человека и 14 единиц техники.