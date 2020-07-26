В Санкт-Петербурге из-за взрыва бочек с квасом пострадал один человек

В Санкт-Петербурге на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Гарькавого взорвались две бочки с квасом, один человек получил травмы. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

О происшествии также сообщали очевидцы, передает «Пятый канал». По их словам, два взрыва прогремели с разницей в несколько секунд.

Мужчину госпитализировали с рваной раной руки, обломки разлетелись в радиусе 10 м, пишет 78.ru. Обстоятельства произошедшего выясняются.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС.