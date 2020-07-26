Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 71,6 (+0,63) Инвестиции, 24 июл, 14:05
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 83,1 (+0,91) Инвестиции, 24 июл, 14:05
Родченков связал с допингом отказ СССР участвовать в Олимпиаде 1984 года Спорт, 15:43 В Санкт-Петербурге из-за взрыва бочек с квасом пострадал один человек Общество, 15:37 Футболисты «Зенита» попрощались с Ивановичем в социальных сетях Спорт, 15:28 Минобороны сообщило об испытаниях материнской подлодки для «Посейдонов» Спецпроекты, 15:10 Бунтарь без идеала и взгляд в 2030 год: дайджест образования № 16 Экономика образования, 15:00  По всей России прошли парады ко Дню ВМФ. Фоторепортаж Общество, 14:54  Суд арестовал переплывшего по Нарве российско-эстонскую границу шведа Общество, 14:50 Папа римский Франциск одобрил прекращение огня в Донбассе Политика, 14:45 Какой должна быть инфраструктура для жизни делового человека РБК Стиль и Поклонная 9, 14:45 Россия расширила число погранпунктов для въезда по электронной визе Общество, 14:39 В Telegram в тестовом режиме добавили видеозвонки Технологии и медиа, 14:24 Баскетболистки НБА ушли с площадки во время исполнения гимна США Спорт, 14:19 Дегтярев описал свои отношения с Москвой поговоркой о теленке Политика, 14:14 Военные ДНР и ЛНР получили приказ о прекращении огня с понедельника Политика, 14:01
Общество ,  
0 

В Санкт-Петербурге из-за взрыва бочек с квасом пострадал один человек

В Санкт-Петербурге на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Гарькавого взорвались две бочки с квасом, один человек получил травмы. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах. 

О происшествии также сообщали очевидцы, передает «Пятый канал». По их словам, два взрыва прогремели с разницей в несколько секунд.

Мужчину госпитализировали с рваной раной руки, обломки разлетелись в радиусе 10 м, пишет 78.ru. Обстоятельства произошедшего выясняются.

На химзаводе в Ленинградской области произошел взрыв
Общество

РБК обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС.

В 2019 году на территории Уральского завода лакокрасочных изделий в Свердловской области взорвались бочки с краской. В результате начался пожар, огонь распространился на площади 800 кв. м. Сообщалось об одном пострадавшем.

Теги: Санкт-Петербург, несчастный случай, новости
Материалы по теме
На химзаводе в Ленинградской области произошел взрыв
Общество
На территории горящего завода в Екатеринбурге произошли взрывы
Общество
Читайте на РБК Pro
Глава Ipsos Дидье Трюшо — РБК: «Я ненавижу нынешнюю культуру стартапов» Глава Ipsos Дидье Трюшо — РБК: «Я ненавижу нынешнюю культуру стартапов»
Инструкция от Boxberry: как открыть пункт выдачи заказов Инструкция от Boxberry: как открыть пункт выдачи заказов
Тебе не скрыться: как удаленка привела к тотальной слежке за сотрудниками Тебе не скрыться: как удаленка привела к тотальной слежке за сотрудниками
Маркировка одежды и обуви: бедствие или новый этап развития фешен-ретейла Маркировка одежды и обуви: бедствие или новый этап развития фешен-ретейла
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter