Число жертв автокатастрофы в Крыму возросло до девяти

Ранее сообщалось, что семь человек погибли на месте ДТП. Один пострадавший умер в машине скорой помощи, еще один — уже в больнице

Фото: МЧС России

Один из пострадавших при столкновении микроавтобуса с грузовиком на трассе «Таврида» в Крыму скончался в больнице, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на минздрав республики.

После этого общее число жертв аварии возросло до девяти. Ранения разной степени тяжести получили еще девять человек.

«К сожалению, несмотря на все усилия врачей и оказываемую медицинскую помощь, один из пациентов умер. Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести», — сообщили агентству в ведомстве.

Видео: AUTO LIFE/YT

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Непосредственно после ДТП сообщалось о восьми погибших: семь человек, в том числе водитель микроавтобуса, погибли на месте, еще один умер по пути в больницу. Девятый погибший — один из четырех пациентов, доставленных в больницу Симферополя. Еще четверо раненых доставлены в больницу Белогорского района. Один из них находится в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней степени тяжести.