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Число жертв автокатастрофы в Крыму возросло до девяти

Ранее сообщалось, что семь человек погибли на месте ДТП. Один пострадавший умер в машине скорой помощи, еще один — уже в больнице
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Один из пострадавших при столкновении микроавтобуса с грузовиком на трассе «Таврида» в Крыму скончался в больнице, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на минздрав республики.

После этого общее число жертв аварии возросло до девяти. Ранения разной степени тяжести получили еще девять человек.

«К сожалению, несмотря на все усилия врачей и оказываемую медицинскую помощь, один из пациентов умер. Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести», — сообщили агентству в ведомстве.

Видео: AUTO LIFE/YT
Видео: AUTO LIFE/YT
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Непосредственно после ДТП сообщалось о восьми погибших: семь человек, в том числе водитель микроавтобуса, погибли на месте, еще один умер по пути в больницу. Девятый погибший — один из четырех пациентов, доставленных в больницу Симферополя. Еще четверо раненых доставлены в больницу Белогорского района. Один из них находится в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней степени тяжести.

Автокатастрофа произошла в Белогорском районе Крыма в 05:15 утра. Микроавтобус Mercedes Sprinter следовал из Краснодара в Севастополь. По версии МВД, водитель уснул за рулем и врезался в прицеп стоявшего на обочине грузовика. Трасса в районе аварии имеет по две полосы в каждом направлении, встречные потоки разделены отбойниками.

По данным регионального управления Следственного комитета, в микроавтобусе находились туристы, которые ехали на отдых.

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Органы МВД возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Позже Следственный комитет сообщил о возбуждении еще одного уголовного производства, по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Теги: автокатастрофа, Крым, трасса «Таврида»
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