Мэр Комсомольска-на-Амуре ответил на критику Дегтярева

Оценивать деятельность Дегтярева на посту и.о. губернатора мэр Комсомольска-на-Амуре не стал. «Это надо прежде всего у простых жителей края спрашивать. Мы ведь, органы власти разного уровня, для них работаем», — заявил Жорник.

Он также отметил, что Дегтярев понимает важность Комсомольска-на-Амуре для края и для всего региона.

Ранее жители города рассказали Дегтяреву о панельных домах в одном из районов, в состав которых входит асбест, из-за чего у жильцов возникли проблемы со здоровьем, а также пожаловались на крыс и блох. Тогда губернатор пообещал «взбодрить» местные власти.

Александр Жорник заявил, что в курсе данной проблемы. Однако ресурсов муниципалитета не хватит на то, чтобы переселить жителей проблемных домов в новое жилье.

25 июля мэр Комсомольска-на-Амуре вышел к участникам митинга в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала. «Вы молодцы. <...>. Такого не видел Дальний Восток», — сказал тогда Жорник, обращаясь к участникам митинга. Позднее в интервью РБК он рассказал, что решил сделать это, потому что считает необходимым «разговаривать с людьми напрямую».

