Мэр Комсомольска-на-Амуре ответил на критику Дегтярева
Мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник ответил на критику исполняющего обязанности губернатора Михаила Дегтярева. Свое мнение о высказываниях нового главы региона он рассказал РБК.
По мнению Жорника, оценивая ход строительства нацпроектов в городе, Дегтярев не учел, что все проблемные объекты возводятся краевыми министерствами.
В 2016 году строительством медицинских центров, защитной дамбы, реконструкцией набережных и других важных объектов занимались различные ведомства правительства края.
«По разным причинам, прежде всего серьезные просчеты в разработке проектно-сметной документации и недобросовестные подрядчики, сроки ввода объектов сорваны», — рассказал он.