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Мэр Комсомольска-на-Амуре ответил на критику Дегтярева

Александр Жорник
Александр Жорник (Фото: kmscity.ru)

Мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник ответил на критику исполняющего обязанности губернатора Михаила Дегтярева. Свое мнение о высказываниях нового главы региона он рассказал РБК.

По мнению Жорника, оценивая ход строительства нацпроектов в городе, Дегтярев не учел, что все проблемные объекты возводятся краевыми министерствами.

В 2016 году строительством медицинских центров, защитной дамбы, реконструкцией набережных и других важных объектов занимались различные ведомства правительства края.

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Михаил Дегтярев

«По разным причинам, прежде всего серьезные просчеты в разработке проектно-сметной документации и недобросовестные подрядчики, сроки ввода объектов сорваны», — рассказал он.

Оценивать деятельность Дегтярева на посту и.о. губернатора мэр Комсомольска-на-Амуре не стал. «Это надо прежде всего у простых жителей края спрашивать. Мы ведь, органы власти разного уровня, для них работаем», — заявил Жорник.

Он также отметил, что Дегтярев понимает важность Комсомольска-на-Амуре для края и для всего региона.

Жители Комсомольска-на-Амуре пожаловались Дегтяреву на крыс и асбест
Общество
Михаил Дегтярев

Ранее жители города рассказали Дегтяреву о панельных домах в одном из районов, в состав которых входит асбест, из-за чего у жильцов возникли проблемы со здоровьем, а также пожаловались на крыс и блох. Тогда губернатор пообещал «взбодрить» местные власти.

Александр Жорник заявил, что в курсе данной проблемы. Однако ресурсов муниципалитета не хватит на то, чтобы переселить жителей проблемных домов в новое жилье.

25 июля мэр Комсомольска-на-Амуре вышел к участникам митинга в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала. «Вы молодцы. <...>. Такого не видел Дальний Восток», — сказал тогда Жорник, обращаясь к участникам митинга. Позднее в интервью РБК он рассказал, что решил сделать это, потому что считает необходимым «разговаривать с людьми напрямую».
 

Теги: Сергей Фургал, Комсомольск-на-Амуре, Михаил Дегтярев, новости
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