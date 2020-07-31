Росгвардейцев обязали представляться гражданам

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает сотрудников Росгвардии представляться гражданам и предъявлять удостоверение. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно новому закону, росгвардейцы должны называть гражданам, к которым обращаются, свои должность, звание, фамилию, а также по требованию граждан предъявить служебное удостоверение.

Кроме того, росгвардейцы обязаны сообщить причину и цель обращения к гражданину или должны разъяснить причину и основания применения к гражданину ограничительных мер.

Законом предусмотрено исключение для случаев, когда необходимо незамедлительно пресечь преступление или когда ведется преследование.