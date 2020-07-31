Волгоградский суд арестовал главаря экстремистской ячейки

Задержание одного из участников запрещенной в РФ ячейки международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (Фото: ФСБ РФ)

Центральный районный суд Волгограда арестовал человека, подозреваемого в организации экстремистской ячейки, сообщила пресс-служба Волгоградского областного суда.

«В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 28 сентября 2020 года», — говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый организовал на территории Волгоградской области группу международного религиозного объединения «Таблиги Джамаат». Его деятельность считается экстремистской и запрещена на территории России.

К этой организации примкнули еще пять жителей Волгоградской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов области Екатерину Вальковскую, 31 июля им также будет избрана мера пресечения.

Ранее Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в Волгоградской области организатора и пятерых членов запрещенной в России международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат».