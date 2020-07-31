В Сочи зафиксировали рост числа заражений коронавирусом

Сочи (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Краснодарском крае зафиксировал рост количества заразившихся вирусом в Сочи. Это следует из официальных данных, опубликованных на сайте администрации Краснодарского края.

Так, 22 июля в городе выявили шесть заболевших. В период по 27 июля фиксировалось от шести до 12 случаев коронавируса.

При этом 29 июля в Сочи обнаружили 17 новых зараженных, 30 июля — 15, 31 июля — 16.

С начала пандемии, по данным оперативного штаба, на 31 июля на Кубани зафиксировано 8, 26 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 113 человек.