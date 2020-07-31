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В Сочи зафиксировали рост числа заражений коронавирусом

Сочи
Сочи (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Краснодарском крае зафиксировал рост количества заразившихся вирусом в Сочи. Это следует из официальных данных, опубликованных на сайте администрации Краснодарского края.

Так, 22 июля в городе выявили шесть заболевших. В период по 27 июля фиксировалось от шести до 12 случаев коронавируса.

При этом 29 июля в Сочи обнаружили 17 новых зараженных, 30 июля — 15, 31 июля — 16.

На Кубани усилят контроль над предприятиями из-за COVID-19
Общество
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

С начала пандемии, по данным оперативного штаба, на 31 июля на Кубани зафиксировано 8, 26 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 113 человек.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о стабильной эпидемиологической обстановке на курортах Краснодарского края, несмотря на увеличение случаев заражения.

29 июля на Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа. Он предусматривает масочный режим и самоизоляцию для людей старше 65 лет.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Кубань, курорты Краснодарсокго края, Сочи
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