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Пандемия коронавируса ,  
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На Кубани усилят контроль над предприятиями из-за COVID-19

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Власти Кубани усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора на предприятиях из-за роста числа заразившихся коронавирусом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Мы видим ежедневный рост числа выявленных заболевших коронавирусом. Будет усилен контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора всеми предприятиями, которые открылись и работают», — написал Кондратьев.

Губернатор также отметил, что власти региона возвращаются к еженедельным заседаниям оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

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По данным штаба, ежедневный прирост числа заразившихся коронавирусом в Краснодарском крае с 18 июля держался на отметке выше 70, а в начале месяца этот показатель опускался ниже 60. За последние сутки COVID-19 в регионе диагностировали у 83 человек.

С начала эпидемии в Краснодарском крае было зафиксировано 7423 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 6377 человек, скончались 99.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Кубань, Вениамин Кондратьев
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