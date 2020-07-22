На Кубани усилят контроль над предприятиями из-за COVID-19

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Власти Кубани усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора на предприятиях из-за роста числа заразившихся коронавирусом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Мы видим ежедневный рост числа выявленных заболевших коронавирусом. Будет усилен контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора всеми предприятиями, которые открылись и работают», — написал Кондратьев.

Губернатор также отметил, что власти региона возвращаются к еженедельным заседаниям оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

По данным штаба, ежедневный прирост числа заразившихся коронавирусом в Краснодарском крае с 18 июля держался на отметке выше 70, а в начале месяца этот показатель опускался ниже 60. За последние сутки COVID-19 в регионе диагностировали у 83 человек.