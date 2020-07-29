В Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности

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Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлили до 21 августа, сообщается в Telegram-канале руководителя региона Вениамина Кондратева.

«Отпускать» ситуацию пока рано — впереди еще один летний месяц, количество отдыхающих будет только расти», — говорится в сообщении.

Согласно документу, в период действия режима повышенной готовности люди старше 65 лет должны находится на самоизоляции.

В сообщении пресс-службы губернатора отмечается, что в регионе власти намерены усилить контроль за соблюдением масочного режима. Рейды будут проводится в ресторанах, магазинах и торговых центрах.

29 июля губернатор Вениамин Кондратьев на селекторном совещании с президентом России Владимиром Путиным доложил о стабильной эпидемиологической обстановке на курортах Краснодарского края, несмотря на увеличение случаев заражения.