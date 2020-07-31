Главный педиатр назвала самые опасные для детей растения Подмосковья

Главный внештатный педиатр Московской области Нисо Одинаева составила список растений, способных нанести серьезный вред здоровью ребенка, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

«Зачастую дети пробуют жизнь на вкус в прямом смысле слова. Однако отравиться некоторыми растениями не составляет труда», — пояснила она.

По мнению врача, из всех растений, которые произрастают в области, самыми опасными являются борщевик, волчье лыко, болиголов пятнистый, белена и ландыш — у этого цветка ядовиты листья, стебли, ягоды и сами цветы. Они содержат вещества, действующие на сердечно-сосудистую систему.

Одинаева также отметила, что при появлении таких симптомов, как бледность, тошнота, рвота, боли в животе, головные боли, головокружение, слабость и вялость необходимо промыть желудок и незамедлительно обратиться к специалисту.

Кроме того, при тяжелом отравлении может проявиться потеря ориентации, спутанное сознание и аритмия. Педиатр также отметила, что у детей отравление растениями протекает быстрее и тяжелее.