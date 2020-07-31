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Главный педиатр назвала самые опасные для детей растения Подмосковья

Главный внештатный педиатр Московской области Нисо Одинаева составила список растений, способных нанести серьезный вред здоровью ребенка, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

«Зачастую дети пробуют жизнь на вкус в прямом смысле слова. Однако отравиться некоторыми растениями не составляет труда», — пояснила она.

По мнению врача, из всех растений, которые произрастают в области, самыми опасными являются борщевик, волчье лыко, болиголов пятнистый, белена и ландыш — у этого цветка ядовиты листья, стебли, ягоды и сами цветы. Они содержат вещества, действующие на сердечно-сосудистую систему.

Одинаева также отметила, что при появлении таких симптомов, как бледность, тошнота, рвота, боли в животе, головные боли, головокружение, слабость и вялость необходимо промыть желудок и незамедлительно обратиться к специалисту.

Кроме того, при тяжелом отравлении может проявиться потеря ориентации, спутанное сознание и аритмия. Педиатр также отметила, что у детей отравление растениями протекает быстрее и тяжелее.

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27 июля мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за заросли борщевика Сосновского на земельных участках. Размер штрафа для собственников составит 2–5 тыс. руб., для должностных лиц — 20–50 тыс. руб., а для юридических — 150–700 тыс. руб.

Данное решение принято из-за того, что борщевик является опасным для человека растением. Под воздействием солнца его сок может вызвать серьезные ожоги.

В 2018 году аналогичный закон ввели в Московской области.

Теги: педиатр, Московская область, Подмосковье, растения, дети
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