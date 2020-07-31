Ассоциация заявила о разгильдяйстве клиентов банков из-за забытых счетов

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Ассоциация российских банков сочла правильной инициативу о списании средств со «спящих счетов» из-за «разгильдяйства» клиентов. Об этом РБК заявил президент ассоциации Гарегин Тосунян.

«Когда клиенту нет дела до своего счета, когда он не отвечает на запросы банка, а банк при этом имеет обязанность обеспечивать идентификацию клиента, обслуживать карту или счет, или иные какие-либо требования к клиенту есть, то не дать возможности банку осуществить операцию [по «спящему» счету] нелогично», — отметил он.

По мнению Тосуняна, после определенного срока неиспользования счета должны быть задепонированы все деньги и осуществлены обязательные платежи.

Он добавил, что ранее такая инициатива обсуждалась много раз, однако не нашла поддержки в инстанциях.