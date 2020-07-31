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Ассоциация заявила о разгильдяйстве клиентов банков из-за забытых счетов

Фото: Артем Коротаев / ТАСС
Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Ассоциация российских банков сочла правильной инициативу о списании средств со «спящих счетов» из-за «разгильдяйства» клиентов. Об этом РБК заявил президент ассоциации Гарегин Тосунян.

«Когда клиенту нет дела до своего счета, когда он не отвечает на запросы банка, а банк при этом имеет обязанность обеспечивать идентификацию клиента, обслуживать карту или счет, или иные какие-либо требования к клиенту есть, то не дать возможности банку осуществить операцию [по «спящему» счету] нелогично», — отметил он.

По мнению Тосуняна, после определенного срока неиспользования счета должны быть задепонированы все деньги и осуществлены обязательные платежи.

Он добавил, что ранее такая инициатива обсуждалась много раз, однако не нашла поддержки в инстанциях.

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Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Ранее газета «Известия» сообщила, что Абсолют Банк готовит инициативу о праве банков списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить и если они не выходят на связь. Издание отметило, что инициативу поддержали ЮниКредит Банк, РСХБ и Росбанк.

В Абсолют Банке пояснили, что сейчас банк не может списывать средства со счета клиента, если более года не обновлялись его идентификационные данные. В итоге банки не получают деньги за обслуживание.



 

Теги: АРБ, банки, счета
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