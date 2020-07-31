Путин денонсировал соглашение с Казахстаном о радиолокаторной станции

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым Россия отказывается от использования расположенной в Казахстане радиолокационной станции (РЛС) «Балхаш». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Денонсировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан об условиях передачи и порядке дальнейшего использования казахстанского узла Балхаш в российской системе предупреждения о ракетном нападении», — говорится в тексте федерального закона.

Это соглашение было подписано в 2014 году.

Как отмечает «РИА Новости», в состав комплекса «Балхаш» входит радиолокационная станция «Днепр», которая используется в системе предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.