Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 73,43 (+0,06) Инвестиции, 13:38
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 87,29 (+1,04) Инвестиции, 13:38
МВД Белоруссии назвало число участников акции в поддержку Тихановской Политика, 16:34 Мэр Комсомольска-на-Амуре объяснил решение выйти к протестующим Политика, 16:32 Умар Джабраилов заявил в полицию о потере ружья Общество, 16:28 Тутберидзе сообщила о переходе Косторной к Плющенко Спорт, 16:27 Путин денонсировал соглашение с Казахстаном о радиолокаторной станции Общество, 16:13 Тутберидзе объявила об уходе Косторной из-за «девочек нон-грата» Спорт, 16:12 Ассоциация заявила о разгильдяйстве клиентов банков из-за забытых счетов Финансы, 16:10 Главный педиатр назвала самые опасные для детей растения Подмосковья Общество, 16:05 Лоукостер Wizz Air возобновит рейсы между Лондоном и Петербургом Общество, 16:01 Джонсон извинился перед британцами из-за новых мер по коронавирусу Общество, 15:59 Как будет развиваться рынок профессиональной гигиены в России Pro, 15:59 В Мурманской области продлили режим повышенной готовности до конца лета Общество, 15:56 МТС выплатит дивиденды за первое полугодие в размере ₽8,93 на акцию Инвестиции, 15:54 HBO снимет мини-сериал о вакцине против коронавируса Стиль, 15:45
Общество ,  
0 

Путин денонсировал соглашение с Казахстаном о радиолокаторной станции

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым Россия отказывается от использования расположенной в Казахстане радиолокационной станции  (РЛС) «Балхаш». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Денонсировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан об условиях передачи и порядке дальнейшего использования казахстанского узла Балхаш в российской системе предупреждения о ракетном нападении», — говорится в тексте федерального закона.

Это соглашение было подписано в 2014 году.

Как отмечает «РИА Новости», в состав комплекса «Балхаш» входит радиолокационная станция «Днепр», которая используется в системе предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

Эксперты не увидели потери в отказе от локаторной станции в Казахстане
Политика
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Россия ввела в строй новую радиолокационную станцию «Воронеж-М» под Орском. Она заменила локатор на территории Казахстана. Радиолокационная станция «Воронеж» предназначена для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в том числе баллистических и крылатых ракет.

22 июня правительство России одобрило денонсацию российско-казахстанского соглашения об использовании РЛС «Балхаш». После этого кабмин направил законопроект о денонсации соглашения на рассмотрение в Думу.

Как ранее рассказал РБК эксперт Российского совета по международным делам Андрей Фролов, отказ России от использования РЛС «Балхаш» логичен и не будет потерей. По его словам, «Балхаш» — это устаревшая система с достаточно дорогостоящим обслуживанием. Кроме того, в России уже создано радиолокационное поле, которое контролируется с помощью новых радиолокационных станций семейства «Воронеж».

Теги: Владимир Путин, федеральный закон, Казахстан
Материалы по теме
Эксперты не увидели потери в отказе от локаторной станции в Казахстане
Политика
Мишустин одобрил отказ от использования локаторной станции в Казахстане
Политика
Минобороны опубликовало видео ракетных стрельб в Баренцевом море
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter