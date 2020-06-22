Эксперты не увидели потери в отказе от локаторной станции в Казахстане

Отказ России от использования расположенной в Казахстане радиолокационной станции «Балхаш» логичен и не будет потерей, заявил в разговоре с РБК эксперт Российского совета по международным делам Андрей Фролов.

«Балхаш» — устаревшая система, ее содержание довольно дорогостоящее», — пояснил эксперт. По словам Фролова, на территории России уже создано радиолокационное поле, которое контролируется с помощью российской системы.

С тем, что в продолжении эксплуатации станции «Балхаш» нет необходимости, согласился главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

«Нужно понимать, что «Балхаш» — это РЛС еще советской постройки», — отметил Мураховский в разговоре с РБК. Он уточнил, что в России создано сплошное радиолокационное поле, которое основано на новых РЛС семейства «Воронеж». «В том числе прикрыто направление, которое ранее прикрывала РЛС «Балхаш», — указал эксперт.