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Эксперты не увидели потери в отказе от локаторной станции в Казахстане

Отказ России от использования расположенной в Казахстане радиолокационной станции «Балхаш» логичен и не будет потерей, заявил в разговоре с РБК эксперт Российского совета по международным делам Андрей Фролов.

«Балхаш» — устаревшая система, ее содержание довольно дорогостоящее», — пояснил эксперт. По словам Фролова, на территории России уже создано радиолокационное поле, которое контролируется с помощью российской системы.

С тем, что в продолжении эксплуатации станции «Балхаш» нет необходимости, согласился главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

«Нужно понимать, что «Балхаш» — это РЛС еще советской постройки», — отметил Мураховский в разговоре с РБК. Он уточнил, что в России создано сплошное радиолокационное поле, которое основано на новых РЛС семейства «Воронеж». «В том числе прикрыто направление, которое ранее прикрывала РЛС «Балхаш», — указал эксперт.

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РЛС типа &laquo;Дарьял&raquo;

Постановление правительства о денонсации российско-казахстанского соглашения об использовании расположенной в Казахстане РЛС «Балхаш» было размещено на официальном портале правовой информации 22 июня. После этого правительство должно направить законопроект о денонсации этого соглашения на рассмотрение в Думу.

Как отмечает «РИА Новости», Россия заменила локатор на территории Казахстана новой радиолокационной станцией «Воронеж-М» под Орском. Радиолокационные станции большой дальности семейства «Воронеж» предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в том числе баллистических и крылатых ракет.

Теги: РЛС, Казахстан, Миноборны, новости
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