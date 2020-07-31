Лоукостер Wizz Air возобновит рейсы между Лондоном и Петербургом

Фото: Andrew Boyers / Reuters

Авиакомпания Wizz Air планирует с 19 августа возобновить полеты между аэропортом Пулково в Санкт-Петербурге и лондонским аэропортом Лутон, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управляющей компании Пулково «Воздушные ворота Северной столицы».

«Перелеты из аэропорта Пулково в аэропорт Лутон будут выполняться с частотой до четырех раз в неделю», — говорится в сообщении.

РБК направил запрос в пресс-службу аэропорта Пулково и Wizz Air.

24 июля глава правительства Михаил Мишустин заявил о частичном возобновлении международного авиасообщения с 1 августа. Вице-премьер и глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова добавила, что первыми откроются рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию.