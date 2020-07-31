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В Сталинградской области СК допросил свидетелей геноцида времен войны

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Следственный комитет извлек останки жертв массового убийства времен Великой Отечественной войны рядом с селом Водино в Волгоградской области (ранее Сталинградской) и допросил очевидцев событий, говорится на сайте СК России.

«Удалось установить прямых очевидцев страшных злодеяний. Они уже допрошены в рамках расследуемого уголовного дела. <...> Останки тел 13 погибших, в том числе детей и младенцев, уже извлечены», — говорится в сообщении.

Даже визуальный осмотр останков «не оставляет у экспертов никаких сомнений в том, что смерть этих граждан носит криминальный характер», отмечает ведомство. «Об этом прежде всего свидетельствуют пулевые повреждения», — поясняет СК.

Следственные действия по поиску останков, которые СК ведет на окраине села Водино, продолжаются, следователи намерены изучить еще одно известное место массового истребления мирного населения и продолжить расследование этих преступлений.

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Ведомство напоминает, что уголовное дело по ст. 357 УК («Геноцид») было возбуждено по итогам процессуальной проверки и изучения архивных документов, часть из которых до настоящего времени носит гриф секретности.

Ранее СК сообщал о возбуждении уголовного дела о геноциде жителей бывшей Сталинградской области немецкими военными во время ВОВ, целью которого является «установление конкретных лиц <...>, которым удалось избежать ответственности за свои злодеяния».

Теги: ВОВ, Победа, СК РФ, Сталинград
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