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ФСБ рассекретила данные о преступлениях фашистов в Ростовской области

Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Ростовской области обнародовало архивный документ о преступлениях фашистов на территории региона в годы оккупации. Об этом сообщила глава отделения Российского исторического общества в Ростове-на-Дону Мария Пономарева, передает «РИА Новости».

По словам Пономаревой, речь идет об архивном деле №1. Оно включает 273 листа. Дело начато в феврале 1943 года и закончено в сентябре 1943 года. Материалы этого дела вводятся впервые. Она пояснила, что материалы представляют собой письма, отчеты, выдержки из допросов, а также другие документы со свидетельскими показаниями. Они были взяты в Ростовской области после окончания оккупации.

Как отметила Пономарева, в материалах подробно описаны методы работы нацистов. Также в документах перечисляются методы, при помощи которых велась работа нацистов. В документах перечисляются ответственные за организацию преступлений вспомогательный отряд гестапо, Служба безопасности рейхсфюрера СС, жандармерия и управление городской полиции. В них также указываются фамилии причастных и данные о погибших. По словам Пономаревой, ценность документа заключается в том, что он имеет привязку практически по каждому из районов. Также в деле имеется протокол, подробно описывающий численность людей, расстрелянных в Змиёвской балке.

Змиёвская балка — бывший поселок, ныне часть Ростова-на-Дону, где 11-12 августа 1942 года нацистами было убито около 27 тыс. человек. Согласно акту Чрезвычайной государственной комиссии, большинство этих жертв (от 15 до 18 тыс. человек) были евреями. Здесь же были уничтожены люди других национальностей.

Теги: Ростовская область, УСБ ФСБ, фашисты
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