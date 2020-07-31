Новый роман Виктора Пелевина «Непобедимое солнце» выйдет в конце августа

Фото: ЭКСМО

Выход нового романа Виктора Пелевина «Непобедимое солнце» запланирован на 27 августа. Об этом сообщается на сайте книжного издательства «Эксмо».

Роман будет также доступен в электронном и аудиоформате на сервисе «ЛитРес», говорится в сообщении издательства. Детали о содержании романа издательство не раскрывает.

Ранее режиссер Виктор Гинзбург рассказал о выходе фильма по одноименному роману Пелевина — Empire V.

Предыдущая книга Виктора Пелевина — «Искусство легких касаний» — вышла в августе 2019 года. В сборник вошли три повести — «Иакинф», «Искусство легких касаний» и «Бой после победы».