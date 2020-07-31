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Новый роман Виктора Пелевина «Непобедимое солнце» выйдет в конце августа

Фото: ЭКСМО
Фото: ЭКСМО

Выход нового романа Виктора Пелевина «Непобедимое солнце» запланирован на 27 августа. Об этом сообщается на сайте книжного издательства «Эксмо».

Роман будет также доступен в электронном и аудиоформате на сервисе «ЛитРес», говорится в сообщении издательства. Детали о содержании романа издательство не раскрывает.

Режиссер рассказал об актерах в фильме по роману Пелевина Empire V
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Виктор Гинзбург

Ранее режиссер Виктор Гинзбург рассказал о выходе фильма по одноименному роману Пелевина — Empire V.

Предыдущая книга Виктора Пелевина — «Искусство легких касаний» — вышла в августе 2019 года. В сборник вошли три повести — «Иакинф», «Искусство легких касаний» и «Бой после победы».

Автор ежегодно публикует по одному роману. Наиболее известными его книгами стали романы «Чапаев и пустота» (1996) и «Generation П» (1999). В 2017 году Пелевин стал лауреатом премии Андрея Белого за роман «iPhuck 10». Премия вручается за новаторские произведения и наиболее актуальные исследования.

Теги: Виктор Пелевин, русская литература, книга
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