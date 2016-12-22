Пелевин стал лауреатом премии Андрея Белого

Писатель Виктор Пелевин и поэт Станислав Львовский стали лауреатами литературной премии Андрея Белого. Об этом сообщает телеканал «Культура».

Имена лауреатов были названы 30 ноября на церемонии закрытия международного фестиваля «Биеннале поэтов в Москве». Премия присуждается в трех номинациях: «Проза», «Русская поэзия» и «Гуманитарные исследования».

Пелевин был награжден за свой роман «iPhuck 10», Станиславский — за сборник «Стихи из книги и другие стихи». В номинации «гуманитарные исследования» победили публицист Илья Будрайтскис со сборником «Диссиденты среди диссидентов» и филолог Вадим Руднев с книгой «Новая модель реальности».

В 2016 году лауреатом премии Андрея Белого в номинации «Русская поэзия» стал Леонид Шваб со сборником «Ваш Николай». В номинации «Русская проза» победила писатель Александра Петрова с романом «Аппендикс». Победителем в номинации «Гуманитарные исследования» стал философ Михаил Куртов с книгой «К теологии кода. Генезис графического пользовательского интерфейса».

Премия Андрея Белого была учреждена в 1978 году редакцией самиздатского литературного журнала «Часы» в Ленинграде. Премия носит название поэта Андрея Белого. Ее лауреатами становились писатели Владимир Сорокин, Саша Соколов, Юрий Мамлеев и другие. Премия вручается за новаторские произведения и наиболее актуальные исследования.