Режиссер Виктор Гинзбург рассказал об актерском составе фильма Empire V
Режиссер фильма по роману Виктора Пелевина Empire V Виктор Гинзбург рассказал РБК об актерском составе кинокартины.
По словам режиссера, зритель встретится как «с матерыми звездами русского кино» — Верой Алентовой, Владимиром Долинским, Андреем Смирновым, Виктором Вержбицким, Игорем Гординым, Мариной Зудиной, Федором Бондарчуком, Олегом Фоминым, — так и с яркими дебютантами, среди которых рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) и актриса Тая Радченко. Участие в фильме Мирона Федорова, по мнению режиссера, — большая удача.
Гинзбург также отметил игру Бронислава Виногродского и Павла Табакова.
«Бронислав Виногродский, сыгравший Локи, получился ярким персонажем.
Ну и, конечно, Паша Табаков, русский в прямом смысле Batman, буквально на моих глазах превратился из мальчишки в серьезного молодого человека, а из него — в летучую мышь», — рассказал Гинзбург.