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Режиссер Виктор Гинзбург рассказал об актерском составе фильма Empire V

Виктор Гинзбург
Виктор Гинзбург (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Режиссер фильма по роману Виктора Пелевина Empire V Виктор Гинзбург рассказал РБК об актерском составе кинокартины.

По словам режиссера, зритель встретится как «с матерыми звездами русского кино» — Верой Алентовой, Владимиром Долинским, Андреем Смирновым, Виктором Вержбицким, Игорем Гординым, Мариной Зудиной, Федором Бондарчуком, Олегом Фоминым, — так и с яркими дебютантами, среди которых рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) и актриса Тая Радченко. Участие в фильме Мирона Федорова, по мнению режиссера, — большая удача.

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Гинзбург также отметил игру Бронислава Виногродского и Павла Табакова.

«Бронислав Виногродский, сыгравший Локи, получился ярким персонажем.
Ну и, конечно, Паша Табаков, русский в прямом смысле Batman, буквально на моих глазах превратился из мальчишки в серьезного молодого человека, а из него — в летучую мышь», — рассказал Гинзбург.

Фильм снят по одноименному роману Empire V, или «Ампир В», Виктора Пелевина. Это повесть о настоящем сверхчеловеке, главными героями которой являются вампиры.

Сюжет фильма построен вокруг истории любви и поиске нечеловеческого счастья. Режиссер фильма считает, что в период, когда в мире господствует социальное напряжение, объективация красоты, жажда власти и крови и одержимость деньгами, «не сойти с ума помогает только сатира». Выход фильма запланирован на начало 2021 года.

Сбор денег на съемки фильма Виктор Гинзбург начал в 2015 году. Изначально прокат фильма был намечен на 2017 год.

Теги: Виктор Пелевин, российский режиссер, российские фильмы, новости
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