Режиссер Виктор Гинзбург рассказал об актерском составе фильма Empire V

Фильм снят по одноименному роману Empire V, или «Ампир В», Виктора Пелевина. Это повесть о настоящем сверхчеловеке, главными героями которой являются вампиры.

Сюжет фильма построен вокруг истории любви и поиске нечеловеческого счастья. Режиссер фильма считает, что в период, когда в мире господствует социальное напряжение, объективация красоты, жажда власти и крови и одержимость деньгами, «не сойти с ума помогает только сатира». Выход фильма запланирован на начало 2021 года.

Сбор денег на съемки фильма Виктор Гинзбург начал в 2015 году. Изначально прокат фильма был намечен на 2017 год.