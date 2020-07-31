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Дело губернатора Фургала ,  
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В Хабаровске арестовали освещавшего протесты блогера

Алексей Романов
Алексей Романов (Фото: Алексей Романов / Facebook)

Суд в Хабаровске на семь суток арестовал блогера Алексея Романова, который на своем YouTube-канале освещал митинги в Хабаровске, сообщил РБК адвокат «Правозащиты Открытки», представляющий интересы Алексея Романова Виталий Тыхта.

«Административный арест семь суток применен к нему. Мы будем обжаловать», — сказал он.

Ранее координатор «Открытки» Сергей Наумов сообщил РБК о задержании Романова.

«Задержали его возле дома. Как он говорит, он живет у разных знакомых, то есть каждый день меняет место жительства. И его кто-то вычислил, и сегодня утром его сотрудники полиции встретили и попросили пройти с ними», — рассказал Наумов. По его словам, Романова отвезли в отдел полиции.

Как сообщает местный портал DVHab, блогера задержали по статье о нарушении порядка организации или проведения собрания, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 20.2 КоАП). Издание также сообщило, что суд арестовал Романова на семь суток.

РБК направил запрос в управление МВД России по Хабаровскому краю и в Центральный районный суд Хабаровска.

Алексей Романов — телеведущий и журналист из Хабаровска, на его YouTube-канал подписаны 316 тыс. человек.

В Хабаровске арестовали водителя «Фургаломобиля»
Общество
Фото: furgal_khv / Instagram

Протестные акции на Дальнем Востоке идут уже третью неделю после того, как бывшего губернатора Сергея Фургала задержали и отправили в Москву. Фургалу предъявили обвинения в организации убийств бизнесменов в 2004–2005 годах.

Президент Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке Фургала от должности в связи с утратой доверия и назначил временно исполняющим обязанности губернатора депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева.

В Хабаровске прошла вторая за сутки акция в поддержку Фургала
Политика
Фото: Игорь Волков / AP

28 июля в Хабаровске арестовали Ростислава Буряка, который принял участие в митинге в поддержку Фургала 25 июля. Мужчина приехал на мероприятие в фургоне, который назвал «Фургаломобилем». Его арестовали по ч. 6.1 ст. 20.2 КОАП (нарушение правил собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) на восемь суток.

Теги: Хабаровск, Сергей Фургал, новости
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