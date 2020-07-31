В Хабаровске арестовали освещавшего протесты блогера

Алексей Романов (Фото: Алексей Романов / Facebook)

Суд в Хабаровске на семь суток арестовал блогера Алексея Романова, который на своем YouTube-канале освещал митинги в Хабаровске, сообщил РБК адвокат «Правозащиты Открытки», представляющий интересы Алексея Романова Виталий Тыхта.

«Административный арест семь суток применен к нему. Мы будем обжаловать», — сказал он.

Ранее координатор «Открытки» Сергей Наумов сообщил РБК о задержании Романова.

«Задержали его возле дома. Как он говорит, он живет у разных знакомых, то есть каждый день меняет место жительства. И его кто-то вычислил, и сегодня утром его сотрудники полиции встретили и попросили пройти с ними», — рассказал Наумов. По его словам, Романова отвезли в отдел полиции.

Как сообщает местный портал DVHab, блогера задержали по статье о нарушении порядка организации или проведения собрания, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 20.2 КоАП). Издание также сообщило, что суд арестовал Романова на семь суток.