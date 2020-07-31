Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу

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Первый президент Украины Леонид Кравчук, возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, заявил о готовности идти на компромиссы для разрешения конфликта на юго-востоке Украины.

«У меня миссия остается, чтобы на Донбассе и в Украине был мир. Я буду делать для этого все, что смогу. Будем идти на компромиссы», — заявил он в интервью РБК-Украина.

Кравчук уточнил, что есть вещи, которые не поддаются компромиссам — суверенитет Украины, территориальная целостность, независимость, неприкосновенность границ.

Тем не менее, он подчеркнул, что выступает за то, чтобы жители Донбасса чувствовали себя «хозяевами своей земли», получив возможность управлять ею. Поэтому в вопросе об особом статусе региона, экс-президент выступает за переход от слов к действиям.