Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян

Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Центробанка Эльвине Набиуллиной продумать новые меры поддержки россиян, лишившихся вкладов в банках. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Правительству России совместно с ЦБ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках», — говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Доклад президенту с соответствующими предложениями должны представить до 1 октября.

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