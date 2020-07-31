Финансы , 31 июл, 10:14
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Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян
Владимир Путин
Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Центробанка Эльвине Набиуллиной продумать новые меры поддержки россиян, лишившихся вкладов в банках. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Правительству России совместно с ЦБ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках», — говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
Доклад президенту с соответствующими предложениями должны представить до 1 октября.
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