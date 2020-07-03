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Путин поддержал идею новых мер помощи пострадавшим вкладчикам

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о проработке дополнительных мер защиты лиц, лишившихся денег, которые лежали на счетах в банках.

«Давайте это проработаем, я согласен», — сказал Путин на на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, отвечая на предложение депутата Госдумы Валерия Гартунга (трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24»).

Обращаясь к президенту, депутат сказал, что к нему поступает много обращений со стороны граждан, которые потеряли свои деньги в банках, а общее число пострадавших составляет почти 200 тыс. человек.

«Это 192 тыс. граждан. Мы предложения свои дали от «Справедливой России», но, к сожалению, пока взаимопонимания с правительством не находим. Если вы нас поддержите, то мы могли бы найти такую юридическую форму, при которой мы бы решили эту проблему не только на будущее, но и помогли бы решить проблему, хотя бы частично, для тех граждан, которые уже потеряли свои деньги», — сказал Гартунг.

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Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Путин в ответ напомнил о том, что действующее в России законодательство дает возможность при банкротстве банка получить свои деньги от Агентства по страхованию вкладов (не более 1,4 млн руб. по вкладам в одном банке). «Но если такая проблема существует, давайте поработаем», — сказал президент.

Теги: Владимир Путин, банковские вклады
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