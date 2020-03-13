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В подмосковном комплексе отдыха произошел пожар площадью 1 тыс. кв. м

На комплекса Moscow Country Club в Красногорске загорелись ресторан и кровля гостиницы. Общая площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. По предварительным данным, никто не пострадал
Фото: Zuma / ТАСС

На территории подмосковного комплекса отдыха Moscow Country Club произошел пожар. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС по Московской области.

К прибытию пожарных огонь охватил всю площадь одного здания, у второго загорелась кровля. «На данный момент площадь пожара 1000 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, погибших и пострадавших не было. ТАСС со ссылкой на подмосковный главк МЧС уточняет, что горит деревянное здание и крыша, стоящего рядом с ним строения. По данным агентства, пожар произошел на территории ресторана комплекса на площади 700 кв. м, а затем перекинулся на кровлю гостиницы (300 кв. м). В МЧС отметили, что людей в отеле и ресторане не было. Позже в ведомстве добавили, что к 02:47 пожар удалось локализовать.

Согласно информации на сайте Moscow Country Club, комплекс располагается в поселке Нахабино-1 Красногорского района. В МЧС сообщили о пожаре по адресу: 31-ый километр Волоколамского шоссе, Красногорский район, указав при этом название комплекса. На территории Moscow Country Club находятся резиденции для аренды, пятизвездочный отель, спортивный цент и гольф-поле.

На территории гольф-клуба неоднократно бывал бывший мэр Москвы Юрий Лужков. В 2003 году он приезжал на церемонию вручения наград за достижения в гольфе за прошлый год, писал «Коммерсантъ». В 2011 году в Moscow Country Club свое 11-летие традиционно отмечала радиостанция «Серебрянный дождь». Тогда газета отмечала, что Лужков приезжал вместе со своей женой Еленой Батуриной.

Согласно выписке ЕГРЮЛ, опубликованной на сайте Moscow Country Club, комплекс находится под управлением Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при Министерстве иностранных дел. Еще один комплекс отдыха ведомства находится в поселке Завидово в Тверской области. Как сообщал РБК, в конце 2018 года ГлавУпДК направило 12,1 млн руб на новогодние гуляния в Завидово, а также на фуршет, детские подарки и книги для посетителей Moscow Country Club.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: пожар, Красногорск, Подмосковье, гостиница
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