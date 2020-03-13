В подмосковном комплексе отдыха произошел пожар площадью 1 тыс. кв. м

На комплекса Moscow Country Club в Красногорске загорелись ресторан и кровля гостиницы. Общая площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. По предварительным данным, никто не пострадал

Фото: Zuma / ТАСС

На территории подмосковного комплекса отдыха Moscow Country Club произошел пожар. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС по Московской области.

К прибытию пожарных огонь охватил всю площадь одного здания, у второго загорелась кровля. «На данный момент площадь пожара 1000 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, погибших и пострадавших не было. ТАСС со ссылкой на подмосковный главк МЧС уточняет, что горит деревянное здание и крыша, стоящего рядом с ним строения. По данным агентства, пожар произошел на территории ресторана комплекса на площади 700 кв. м, а затем перекинулся на кровлю гостиницы (300 кв. м). В МЧС отметили, что людей в отеле и ресторане не было. Позже в ведомстве добавили, что к 02:47 пожар удалось локализовать.

Согласно информации на сайте Moscow Country Club, комплекс располагается в поселке Нахабино-1 Красногорского района. В МЧС сообщили о пожаре по адресу: 31-ый километр Волоколамского шоссе, Красногорский район, указав при этом название комплекса. На территории Moscow Country Club находятся резиденции для аренды, пятизвездочный отель, спортивный цент и гольф-поле.

На территории гольф-клуба неоднократно бывал бывший мэр Москвы Юрий Лужков. В 2003 году он приезжал на церемонию вручения наград за достижения в гольфе за прошлый год, писал «Коммерсантъ». В 2011 году в Moscow Country Club свое 11-летие традиционно отмечала радиостанция «Серебрянный дождь». Тогда газета отмечала, что Лужков приезжал вместе со своей женой Еленой Батуриной.