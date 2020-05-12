На базе отдыха в Краснодарском крае произошел пожар

Фото: МЧС России

В Туапсинском районе, в поселке Бжид, произошло возгорание кровли двухэтажного неэксплуатируемого здания. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В МЧС сообщили, что прибыли на место происшествия в бухте Инал в 6:54 по местному времени (совпадает с мск). «Установили, что происходит горение кровли двухэтажного неэксплуатируемого кирпичного здания на площади 200 кв. м», — добавили в ведомстве.

Пострадавших и погибших нет. Пожар был локализован на площади 960 кв. м, полностью огонь потушили к 10 утра.

Местный портал «Кубанские новости» сообщает, что возгорание произошло на территории базы отдыха, не уточняя ее названия.