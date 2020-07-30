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Синоптики предупредили о сильных дождях в Европейской части России

Сильные дожди с 29 июля прогнозируются на северо-западе, севере и юге европейской части России, а также в Поволжье, где они продлятся до конца июля. Об этом сообщила в интервью «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, в ближайшие дни ливни с грозами и сильным ветром ожидаются в Карелии, Ленинградской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Брянской, Псковской и Новгородской областях, а также на большей части Поволжья.

Помимо этого, дожди ожидаются в Свердловской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае, а также в центральных и южных районах Красноярского края. В Республике Алтай прогнозируется дождь с градом.

По словам Паршиной, 30 июля в Москве начнется похолодание, температура составит до плюс 26 градусов, местами пройдет дождь. В пятницу, 31 июля, температура понизится на 5-6 градусов. В светлое время суток уже не выше плюс 20 градусов.

Глава Гидрометцентра предупредил об опасных погодных явлениях в России
Общество
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В свою очередь, глава Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «РИА Новости» сообщил, что в ближайшие пять дней жителей Урала ждет повышение температуры до 5 градусов выше климатической нормы, а жителей севера Западной Сибири — на 8-10 градусов выше нормы.

Теги: Гидрометцентр России, похолодание, погода, дожди
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