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На востоке Москвы электричка сбила двух мужчин

В Москве электропоезд сбил двух мужчин, один из которых от полученных травм скончался. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, передает ТАСС.

Инцидент произошел рядом со станцией «Новопролетарская» Московских центральных диаметров на востоке столицы.

«В районе станции «Новопролетарская» (МЦД, Карачаровская эстакада) электропоездом травмированы двое мужчин, один из них смертельно», — рассказали в пресс-службе.

На месте происшествия работают полицейские, устанавливая все обстоятельства произошедшего.

Легковой автомобиль столкнулся с электричкой в Новой Москве
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Фото: Chromorange / Bilderbox / Global Look Press

28 июля в Санкт-Петербурге в районе Купчино столкнулись два товарных поезда. В результате происшествия к медикам за помощью обратились два человека — один из них получил помощь на месте. Второй пострадавший — машинист одного из составов — был госпитализирован.

Поезда столкнулись по касательной, составы сошли с рельсов. Оба локомотива и один пустой полувагон перевернулись.

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Теги: поезд, жертвы, Москва
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