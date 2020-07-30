На востоке Москвы электричка сбила двух мужчин

В Москве электропоезд сбил двух мужчин, один из которых от полученных травм скончался. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, передает ТАСС.

Инцидент произошел рядом со станцией «Новопролетарская» Московских центральных диаметров на востоке столицы.

«В районе станции «Новопролетарская» (МЦД, Карачаровская эстакада) электропоездом травмированы двое мужчин, один из них смертельно», — рассказали в пресс-службе.

На месте происшествия работают полицейские, устанавливая все обстоятельства произошедшего.