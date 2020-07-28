Два человека обратились к врачам после столкновения поездов в Купчино

Фото: kakdelapiter / VK

Два человека получили медицинскую помощь после столкновения грузовых составов в Санкт-Петербурге на станции Купчинская во Фрунзенском районе, сообщили РБК в пресс-службе департамента здравоохранения Санкт-Петербурга.

«Двое обратившихся, один отказался от госпитализации, получив помощь на месте, а второй госпитализирован», — говорится в сообщении.

По данным транспортной полиции, госпитализирован один из машинистов грузового поезда, сообщает «РИА Новости»

Ранее стало известно, что два грузовых поезда в Санкт-Петербурге столкнулись по касательной, в результате чего составы сошли с рельсов, а локомотивы и один пустой полувагон опрокинулись.

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