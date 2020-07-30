Московский книжный сообщил о визите полиции из-за жалобы SERB

Книжный магазин «Ходасевич» (Фото: Мария Черных / Facebook)

В Москве в книжный магазин «Ходасевич» прибыла полиция по жалобе активистов движения SERB. Об этом РБК сообщил основатель магазина Стас Гайворонский.

«Еще вчера в соцсетях члены движения SERB написали, что хотят устроить рейд и хотят разобраться с «разжигателями гражданской войны». Они пришли, устроили травлю нашим продавцам и распугали всех покупателей», — рассказал он.

По словам Гайворонского, у активистов были претензии к плакату «Я/мы Иван Голунов» и «феминистскому календарю». «Они очень нервничали, орали, снимали на камеру, пытались что-то вынести из магазина, у нас украсть, потом вызвали полицию», — пояснил он.

Гайворонский отметил, что полиция по прибытии осмотрела материалы, которые вызвали возмущение у членов движения SERB, но не нашла «ничего подозрительного».

«Сейчас [сотрудники правоохранительных органов] занимаются написанием своих бумаг, требуют показать им разные документы. Нам сейчас помогают юристы. Работа книжного парализована», — добавил он.