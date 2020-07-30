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Московский книжный сообщил о визите полиции из-за жалобы SERB

Книжный магазин «Ходасевич»  
Книжный магазин «Ходасевич»   (Фото: Мария Черных / Facebook)

В Москве в книжный магазин «Ходасевич» прибыла полиция по жалобе активистов движения SERB. Об этом РБК сообщил основатель магазина Стас Гайворонский.

«Еще вчера в соцсетях члены движения SERB написали, что хотят устроить рейд и хотят разобраться с «разжигателями гражданской войны». Они пришли, устроили травлю нашим продавцам и распугали всех покупателей», — рассказал он.

По словам Гайворонского, у активистов были претензии к плакату «Я/мы Иван Голунов» и «феминистскому календарю». «Они очень нервничали, орали, снимали на камеру, пытались что-то вынести из магазина, у нас украсть, потом вызвали полицию», — пояснил он.

Гайворонский отметил, что полиция по прибытии осмотрела материалы, которые вызвали возмущение у членов движения SERB, но не нашла «ничего подозрительного».

«Сейчас [сотрудники правоохранительных органов] занимаются написанием своих бумаг, требуют показать им разные документы. Нам сейчас помогают юристы. Работа книжного парализована», — добавил он.

Член движения SERB Гоша Тарасевич подтвердил, что вместе с муниципальным депутатом Игорем Брумелем и активисткой Людмилой вызвали полицию в книжный магазин «Ходасевич».

«К нам поступила информация — просто человек случайно шел и позвонил, — что в этом магазине есть провокационные материалы», — сказал он.

Тарасевич рассказал, что вместе с активистами решил проверить эту информацию. По его словам, они обнаружили в магазине «стикеры с оскорблением президента», «литературу, пропагандирующую ЛГБТ», и «торговлю товаром, который запрещен или которому требуется специальное разрешение».

В пресс-службе ГУ МВД Москвы сообщили, что не владеют информацией.

В сентябре прошлого года активисты движения SERB попытались сорвать спектакль «Война близко» в «Театре.doc». Аналогичный случай произошел в конце августа. Тогда неизвестные активисты сорвали спектакль «Выйти из шкафа» в «Театре.doc», объяснив, что постановка была пропагандой гомосексуализма. Позднее театр сообщил о жалобе в правоохранительные органы со стороны «группы лиц» на антироссийскую пропаганду, инициированной после рейда активистов движения SERB.

Теги: новости, Движение SERB, книжный магазин, полиция
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