Общество , 28 июл, 20:37
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Минобороны Финляндии заподозрило российские Су-27 в нарушении границы
Два российских истребителя Су-27, предположительно, нарушили воздушное пространство Финляндии. Об этом говорится в сообщении сайте Министерства обороны страны.
Ведомство отмечает, что истребителей заметили около 14:00 в воздухе над Финским заливом, недалеко от Хельсинки. Пограничная служба расследует случившееся.
Российское Минобороны сообщило, что четыре истребителя Су-27 морской авиации ВМФ совершали плановый полет из Карелии на аэродром в Калининградской области. В ведомстве указали, что российские истребители соблюдали международные правила использования воздушного пространства и не нарушили границы других государств, что подтверждают «средства объективного контроля», передает «РИА Новости».
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