В Минобороны ответили на претензии Финляндии к пролету российских Су-27

Су-27 (Фото: Вадим Савицкий / Global Look Press)

Пролет четырех российских истребителей Су-27 морской авиации ВМФ из Карелии на аэродром в Калининградской области был плановым. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы Минобороны России.

По данным ведомства, истребители пролетели по заранее согласованному маршруту, во время следования по которому экипажи российских самолетов находились на постоянной связи с пунктами управления воздушным движением.

В Минобороны добавили, что полет осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, «что подтверждено средствами объективного контроля».

Ранее Минобороны Финляндии сообщило, что 28 июля два российских истребителя Су-27 нарушили воздушное пространство страны. По данным ведомства, инцидент произошел около 14:00 по местному времени (совпадает с московским) над Финским заливом в районе Хельсинки.

В ведомстве добавили, что расследованием инцидента занимается Погранохрана Финляндии.

27 июля Минобороны России сообщило о том, что российский истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа перехватил над Черным морем американский самолет-разведчик Р-8А «Посейдон».

Тогда американский самолет развернулся от государственной границы России, после чего Су-27 вернулся на аэродром базирования. В пресс-службе Национального центра управления обороной заявляли, что весь полет российского самолета проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.