Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате в крупном размере

Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате в крупном размере

Главу Дербентского района Республики Дагестан Магомеда Джелилова обвинили в растрате в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте СК.

По данным следствия, Джелилов в 2015 году воспользовался служебным положением и незаконно передал в собственность три участка земли общей площадью 3 га своим родственникам. Кадастровую стоимость участков оценили в 3 млн руб., а рыночная стоимость земли могла достичь более 20 млн руб.

В ходе расследования в доме Джелилова и в здании администрации Дербентского района были проведены обыски.​

Видео: РБК

Согласно сообщению, СК предъявил Джелилову обвинение по трем эпизодам по ч. 4 ст. 160 УК России «растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения». ​