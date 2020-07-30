Общество , 30 июл, 12:44
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Смерть рэпера из Versus Battle в Петербурге сочли убийством
Александр Юшко (Энди Картрайт)
Следователи завели уголовное дело об убийстве после обнаружения в квартире в центре Санкт-Петербурга частей тела мужчины, сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по городу.
По данным ТАСС, речь идет о смерти украинского рэпера Александра Юшко (Энди Картрайт).
Как сообщили в СК, части тела мужчины нашли вечером 29 июля в квартире одного из домов по Невскому проспекту.
«При сличении головы с фотографией в паспорте установлено визуальное сходство с мужчиной 1989 года рождения», — говорится в сообщении.