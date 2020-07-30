Смерть рэпера из Versus Battle в Петербурге сочли убийством

Александр Юшко (Энди Картрайт) (Фото: kararatrait / VK)

Следователи завели уголовное дело об убийстве после обнаружения в квартире в центре Санкт-Петербурга частей тела мужчины, сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по городу.

По данным ТАСС, речь идет о смерти украинского рэпера Александра Юшко (Энди Картрайт).

Как сообщили в СК, части тела мужчины нашли вечером 29 июля в квартире одного из домов по Невскому проспекту.

«При сличении головы с фотографией в паспорте установлено визуальное сходство с мужчиной 1989 года рождения», — говорится в сообщении.