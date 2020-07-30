Власти Казахстана сделали обязательным ношение масок на улице

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Жители Казахстана не смогут появляться на улицах, в транспорте и закрытых помещениях без медицинских масок. О решении властей страны сообщает Kazakhstan Today.

Соответствующие изменения внесены в постановление главного государственного санитарного врача республики Айжан Есмагамбетовой. Согласно им маска также обязательна при оказании помощи человеку с подозрением на COVID-19.

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой пояснил, что маску на улице придется носить всем, независимо от того, чем занимается человек, однако спортсмены смогут посещать специальные места, где, например, можно будет бегать без масок. «Но в парках и на улицах это очень важный вопрос, нам пора привыкать», — отметил Цой.

По его словам, в стране находят «немало» новых заболевших, и жители республики должны подумать о тех, «кого потеряли».