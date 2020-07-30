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Власти Казахстана сделали обязательным ношение масок на улице

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters
Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Жители Казахстана не смогут появляться на улицах, в транспорте и закрытых помещениях без медицинских масок. О решении властей страны сообщает Kazakhstan Today.

Соответствующие изменения внесены в постановление главного государственного санитарного врача республики Айжан Есмагамбетовой. Согласно им маска также обязательна при оказании помощи человеку с подозрением на COVID-19.

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Фото: Павел Михеев / Reuters

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой пояснил, что маску на улице придется носить всем, независимо от того, чем занимается человек, однако спортсмены смогут посещать специальные места, где, например, можно будет бегать без масок. «Но в парках и на улицах это очень важный вопрос, нам пора привыкать», — отметил Цой.

По его словам, в стране находят «немало» новых заболевших, и жители республики должны подумать о тех, «кого потеряли».

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Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил продлить карантинные меры против распространения коронавируса на две недели с последующим поэтапным смягчением. Ранее ограничительные меры должны были закончиться в конце июля.

По последним данным Минздрава республики, к 29 июля в Казахстане выявили 87 664 заболевших.

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Источник: JHU
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Теги: коронавирус, Казахстан, медицинские маски
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