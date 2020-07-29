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Президент Казахстана поручил продлить карантин на две недели

Фото: Павел Михеев / Reuters
Фото: Павел Михеев / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил госкомиссии продлить карантинные меры для противодействия распространению COVID-19 еще на две недели, сообщает сайт правительства страны.

«Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением», — говорится в сообщении.

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Премьер-министр Аскар Мамин также отметил, что введенные 5 июля строгие ограничительные меры помогли снизить уровень заболеваемости в стране на 29%. По данным главы правительства, число заразившихся в сутки стабилизировалось на уровне 1,5–1,6 тыс. человек. Кроме того, загруженность стационаров упала на 43%, в том числе реанимационных палат — на 27%. Число выздоровевших возросло до 63%.

С 5 июля власти Казахстана ввели двухнедельный карантин с возможностью его продления на больший срок в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. 13 июля президент Токаев продлил ограничительные меры до конца месяца и объявил всеобщий день траура по погибшим от COVID-19.

По данным Минздрава республики, за прошедшие сутки в Казахстане были выявлены 1544 заболевших коронавирусной инфекцией, 2234 человека выздоровели. Всего в стране выявлено 86 192 заболевших.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

 

Теги: коронавирус, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, карантин, пандемия
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