Президент Казахстана поручил продлить карантин на две недели
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил госкомиссии продлить карантинные меры для противодействия распространению COVID-19 еще на две недели, сообщает сайт правительства страны.
«Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением», — говорится в сообщении.
С 5 июля власти Казахстана ввели двухнедельный карантин с возможностью его продления на больший срок в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. 13 июля президент Токаев продлил ограничительные меры до конца месяца и объявил всеобщий день траура по погибшим от COVID-19.
По данным Минздрава республики, за прошедшие сутки в Казахстане были выявлены 1544 заболевших коронавирусной инфекцией, 2234 человека выздоровели. Всего в стране выявлено 86 192 заболевших.