Эксперты оценили готовность рекомендовать своих операторов связи

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Российские абоненты оказались не готовы рекомендовать своих мобильных операторов. Об этом говорится в результатах исследования холдинга «Ромир» (есть у РБК).

«В среднем по рынку доля тех, кто порекомендовал бы своего оператора друзьям, и тех, кто не готов это сделать, находится на одинаковом уровне — среди россиян таких оказалось по 40%», — отметили эксперты.

По данным исследования, наиболее лояльная аудитория у Tele2, 44% ее клиентов компании готовы порекомендовать своего оператора. Однако в 2014 году это готова была сделать половина опрошенных абонентов.

При этом 41% абонентов «Билайна» и 40% абонентов «Мегафона» негативно оценили свой опыт использования и оказались не готовы рекомендовать своего мобильного оператора знакомых и друзьям.

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