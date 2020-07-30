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Бастрыкин поручил разобраться в драке депутатов из-за плаката «Голубки»

Фото: No Future / VK
Фото: No Future / VK

Председатель Следственного комитета России (СК) Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК разобраться в конфликте депутатов Законодательного собрания Ульяновской области, говорится на сайте СК.

Председатель СК велел разобраться в обстоятельствах инцидента и оперативно доложить о результатах.

В Верховной раде подрались два депутата из партии Зеленского
Политика

29 июля на заседании Заксобрания Ульяновской области произошел конфликт между председателем бюджетного комитета, членом «Единой России» Александром Чепухиным и депутатом от КПРФ Рамилем Хакимовым.

Как передает «Улпресса», представители КПРФ вывесили «хамский плакат», который Чепухин попытался сорвать, что спровоцировало массовую драку. «Уралинформбюро» уточняет, что на плакате были размещены две фотографии — губернатора Сергея Морозова и парламентария от «Коммунистов России» Максима Сурайкина — с подписью «Голубки». Драку заснял на видео член КПРФ Алексей Куринный.

Видео: No Future/VK
Видео: No Future/VK
Video

По сообщению новостного портала «Улправда», коммунисты Хакимов и Роман Султашов вывесили плакат за спиной Сурайкина, дождавшись, когда он начнет выступать. Когда Чепухин попытался снять плакат, с ним вступил в стычку Хакимов, к потасовке присоединились некоторые другие депутаты.

Первый заместитель председателя Заксобрания Василий Гвоздев заявил, что в случившемся виноваты члены КПРФ, которые вывесили плакат.

Депутаты Саратовской облдумы подрались из-за вопроса о нарушении этики
Общество
Фото: КПРФ Саратов / YouTube

Руководитель фракции КПРФ, заместитель председателя Заксобрания Ульяновской области Айрат Гибатдинов, в свою очередь, обвинил депутатов «Единой России», которые, по его словам, пришли на заседание пьяными, сообщали «РИА Новости».

«Я полностью отрицаю, что с нашей стороны были провокации. Но даже если так, нельзя бить людей, об этом говорит закон», — сказал Гибатдинов. Он пояснил, что его коллеги из КПРФ действительно принесли плакат, однако он должен был показать, что никакого противостояния между Морозовым и Сурайкиным нет и что они «полностью друг друга поддерживают».

Новостной портал «Улправда» отметил, что еще до драки во время первой половины заседания члены КПРФ подкинули Сурайкину копченую рыбу. Сурайкин попытался отдать рыбу Гибатдинову, однако тот кинул ее обратно в депутата. Портал также разместил видео инцидента.

На брифинге после потасовки первый заместитель председателя Заксобрания Ульяновской области Василий Гвоздев извинился от имени депутатов за произошедшее и заявил, что обратится к Бастрыкину и генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой взять под особый контроль расследование данного инцидента.

В июне во время заседания Саратовской областной думы депутаты подрались и поливали друг друга водой. Член КПРФ Николай Бондаренко начал снимать выступление спикера на телефон, поднявшись со своего места и игнорируя просьбы сесть обратно, что привело к конфликту. Спикер облдумы Александр Романов пояснил, что заседание шло более 12 часов, поэтому у депутатов могли просто «сдать нервы».

Теги: СК, Ульяновская область, КПРФ, драка, депутаты
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