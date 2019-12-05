В Верховной раде подрались два депутата из партии Зеленского

В Верховной раде подрались два депутата из партии Зеленского

В сессионном зале украинского парламента 5 декабря произошла драка между двумя депутатами от партии «Слуга народа» Гео Леросом и Максимом Бужанским, сообщает «Страна.ua».

По словам самих депутатов, конфликт случился из-за того, что Лерос во внутреннем чате партии оскорбил бывшую представительницу правительства в Раде Ирину Верещук. Бужанский вступился.

Позже Верещук сама прокомментировала инцидент. По ее словам, Лерос «неполитическим способом высказался в ее отношении». Женщина потребовала извинений, но депутат не отреагировал. После этого и вмешался Бужанский.

Последний заявил, что оппонента не бил, а с Леросом они просто потолкались.

Сам Лерос написал в Facebook, что они с Бужанским разошлись во взглядах.