Депутаты Саратовской облдумы подрались из-за вопроса о нарушении этики
На заседании Саратовской областной думы подрались депутаты. Видео потасовки опубликовали агентство «Версия-Саратов» и портал «СарБК».
Драка произошла во время выступления главы мандатной комиссии Николая Бушуева. Он объявлял решение о нарушении депутатами Дмитрием Чернышевским («Единая Россия») и Николаем Бондаренко (КПРФ) правил депутатской этики на заседаниях комитетов парламента.
Когда Бушуев зачитывал решение, Бондаренко встал со своего места и начал снимать его на мобильный телефон. Несколько депутатов просили коллегу вернуться на место, но в итоге инцидент перерос в обливание друг друга водой и потасовку.
По словам спикера облдумы Александра Романова, причиной драки стало то, что у депутатов «сдали нервы» из-за продолжительной работы: заседание шло более 12 часов. «Мы долго работали. У депутатов сдали нервы. Каждый депутат имеет право заявить о своей позиции и горячо ее отстаивать. При доведении своей позиции друг до друга, видимо, отдельные депутаты не справились с эмоциональной нагрузкой и с соблюдением этики», — отметил он.
После случившегося Бондаренко и Чернышевского лишили слова на следующем заседании Думы. Как сообщил РБК пресс-секретарь областного парламента Станислав Иващенко, это максимальное наказание, предусмотренное для депутатов. Помимо этого их поведение оценит мандатная комиссия.