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Депутаты Саратовской облдумы подрались из-за вопроса о нарушении этики

Двух депутатов обвинили в нарушении депутатской этики. Во время объявления этого решения один из них начал снимать выступающего на телефон. Перепалка переросла в обливание водой и драку
Фото: КПРФ Саратов / YouTube
Фото: КПРФ Саратов / YouTube

На заседании Саратовской областной думы подрались депутаты. Видео потасовки опубликовали агентство «Версия-Саратов» и портал «СарБК».

Драка произошла во время выступления главы мандатной комиссии Николая Бушуева. Он объявлял решение о нарушении депутатами Дмитрием Чернышевским («Единая Россия») и Николаем Бондаренко (КПРФ) правил депутатской этики на заседаниях комитетов парламента.

Когда Бушуев зачитывал решение, Бондаренко встал со своего места и начал снимать его на мобильный телефон. Несколько депутатов просили коллегу вернуться на место, но в итоге инцидент перерос в обливание друг друга водой и потасовку.

По словам спикера облдумы Александра Романова, причиной драки стало то, что у депутатов «сдали нервы» из-за продолжительной работы: заседание шло более 12 часов. «Мы долго работали. У депутатов сдали нервы. Каждый депутат имеет право заявить о своей позиции и горячо ее отстаивать. При доведении своей позиции друг до друга, видимо, отдельные депутаты не справились с эмоциональной нагрузкой и с соблюдением этики», — отметил он.

После случившегося Бондаренко и Чернышевского лишили слова на следующем заседании Думы. Как сообщил РБК пресс-секретарь областного парламента Станислав Иващенко, это максимальное наказание, предусмотренное для депутатов. Помимо этого их поведение оценит мандатная комиссия.

«Согласно регламенту, депутат не вправе высказывать оскорбительные слова в адрес других оппонентов и совершать действия, которые порочат честь Думы и достоинство депутата», — отметил Иващенко.

Автор: Виктория Полякова
При участии: Майя Бобенко
Теги: Саратовская область, областная дума, драка, депутаты
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