Рогозин преобразовал санируемый Фондсервисбанк в Роскосмосбанк

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подписал документ о преобразовании Фондсервисбанка в Роскосмосбанк, сообщает ТАСС со ссылкой на документ. В мае 2018 года госкорпорация стала санатором кредитной организации.

«Внести изменения в устав акционерного общества Фондсервисбанк [...] следующего содержания: полное фирменное наименование банка на русском языке — акционерное общество «Роскосмосбанк», на английском языке — JSC «Roscosmosbank», — говорится в документе.

Источник агентства, близкий к руководству банка, заявил, что компания будет выполнять функции казначейства и контролировать всю контрактно-договорную работу предприятий ракетно-космической области.

В мае 2018 года стало известно, что Банк России привлек «Роскосмос» к санации Фондсервисбанка. Центробанк отмечал, что банк должен обеспечить «значительную часть потребностей» госкорпорации и связанных с ней структур в банковском обслуживании. В декабре 2018 года президентом Фондсервисбанка стал Олег Баранов, который был заместителем гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и членом совета директоров банка.