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L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
АЛРОСА ₽130 (+38,15%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
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Рогозин преобразовал санируемый Фондсервисбанк в Роскосмосбанк

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подписал документ о преобразовании Фондсервисбанка в Роскосмосбанк, сообщает ТАСС со ссылкой на документ. В мае 2018 года госкорпорация стала санатором кредитной организации.

«Внести изменения в устав акционерного общества Фондсервисбанк [...] следующего содержания: полное фирменное наименование банка на русском языке — акционерное общество «Роскосмосбанк», на английском языке — JSC «Roscosmosbank», — говорится в документе.

Источник агентства, близкий к руководству банка, заявил, что компания будет выполнять функции казначейства и контролировать всю контрактно-договорную работу предприятий ракетно-космической области.

Финансы
«Роскосмос» станет санатором Фондсервисбанка

В мае 2018 года стало известно, что Банк России привлек «Роскосмос» к санации Фондсервисбанка. Центробанк отмечал, что банк должен обеспечить «значительную часть потребностей» госкорпорации и связанных с ней структур в банковском обслуживании. В декабре 2018 года президентом Фондсервисбанка стал Олег Баранов, который был заместителем гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и членом совета директоров банка.

Финансы
Бывшая разведчица Анна Чапман покинет Фондсервисбанк

Фондсервисбанк был основан в 1994 году для обслуживания предприятий машиностроительной отрасли. Позднее он стал специализироваться на банковском обслуживании компаний из высокотехнологичных отраслей и предприятий ОПК. В 2010 году советником президента банка была назначена бывшая российская разведчица Анна Чампан, в 2015 году стало известно, что она покидает кредитную организацию.

Санация банка была начата в феврале 2015 года, в него ввели временную администрацию от АСВ. Ей занялся Новикомбанк, а «Роскосмос» был его крупнейшим кредитором.

Теги: Фондсервисбанк, Дмитрий Рогозин, «Роскосмос»
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