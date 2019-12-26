Сбербанк ответил на сообщения о звонках о минировании главного офиса

На общий телефон МЧС поступил ложный звонок о минировании офиса Сбербанка.

«В ходе проверки информация не подтвердилась. Работа офиса не прекращалась, эвакуация не проводилась», — сообщили РБК в пресс-службе банка.

О том, что неизвестный мужчина, которого охрана не пропустила в главный офис Сбербанка на улице Вавилова в Москве, заявил о том, что в здании заложено взрывное устройство, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на свой источник. «По словам охранников, в здание пытался попасть человек, его не пустили, после чего он сообщил об угрозе взрыва», — сказал собеседник агентства, отметив, что офис продолжает работу в штатном режиме.

«Такой информации нет», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.