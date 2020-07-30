В Москве от коронавируса вылечился еще 1471 человек

Фото: Антон Ваганов / Reuters

За минувшие сутки в Москве от коронавируса вылечился еще 1471 пациент, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова передает столичный департамент здравоохранения.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 177 908», — сообщила Ракова.

Согласно последним данным оперативного штаба, с начала эпидемии в России коронавирусом заразились 828,9 тыс. человек (плюс 5475 за сутки). Число смертельных случаев превысило 13,6 тыс. Выздоровели с начала эпидемии более 620,3 тыс. человек.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что запрет на проведение массовых мероприятий в Москве сохранится до конца августа. «Хотя остальные ограничения сняты, но на массовые мероприятия мы оставим до конца августа», — сказал Собянин.