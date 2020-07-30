На Украине выявили рекордное число новых заболевших COVID-19 за сутки

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

На Украине за прошедшие сутки зафиксировали 1 197 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные СНБО Украины.

Для страны это новый рекорд по числу заболевших, которых выявили за одни сутки. Предыдущий максимум составил 1 109 зараженных, такой показатель зафиксировали 26 июня.

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Общее число больных COVID-19 в стране выросло до 68 794 человек. Из них 1673 умерли (23 за последние сутки), 38 154 вылечились.

В июне власти Украины объявили о начале второй волны заболеваемости, граждан призвали соблюдать профилактические меры. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль пояснил, что коронавирус устойчив к высокой температуре и ультрафиолету, поэтому распространяется и летом.