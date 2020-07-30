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Политика ,  
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Российский постпред в Вене счел вывод войск США выигрышем для Германии

Германия может политически выиграть от решения США вывести из этой страны часть своих военнослужащих, написал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Twitter.

Ульянов отметил, что «некоторые наблюдатели» рассматривают вывод 12 тыс. американских военнослужащих как «наказание» Берлина. «Почему? Германия не находится под угрозой. Таким образом, сфера безопасности не будет затронута. Политически Германия, вероятно, выиграет от этого», — написал Ульянов.

По его словам, решение США могут может негативно повлиять лишь на экономическую ситуацию в районах, которые располагаются вокруг американских баз.

Пентагон объяснил вывод военных США из Германии целью «сдержать» Россию
Политика
Фото: Johannes Simon / Getty Images

Накануне, 29 июля, глава Пентагона Марк Эспер объявил, что США выведут из Германии 11,9 тыс. военных. Из них более 6 тыс. отправятся домой, а 5,6 тыс. человек перебросят в другие страны НАТО в Европе. По словам Эспера, США передислоцируют военных ближе к границам России для ее «сдерживания». В Германии численность американских военнослужащих сократится с 36 тыс. до 24 тыс.

Президент США Дональд Трамп объяснил решение о выводе военных тем, что Германия нарушила свои обязательства по платежам, которые на нее накладывает членство в НАТО.

Теги: США, НАТО, Германия
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