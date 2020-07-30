Глава OMV потребовал ответа ЕС на угрозы США из-за «Северного потока-2»

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Угрозы санкций со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2», требуют «политического ответа», заявил глава австрийской корпорации OMV Райнер Зеле, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам Зеле, реакция европейских стран на угрозы санкций покажет, насколько они готовы отстаивать свой суверенитет и независимость, особенно в вопросах энергоснабжения.

«Как европейская компания, мы рассчитываем, что на политическом уровне будут приняты меры для того, чтобы Европа не потеряла свою привлекательность как место для инвестиций», — сказал Зеле.

24 июля Сенат США одобрил версию оборонного бюджета на 2021 год, который предусматривает дополнительные санкции в отношении «Северного потока-2». В частности, речь идет об ограничениях против компаний, участвующих в укладке труб, а также против тех, кто страхует суда, проводит их техническое обслуживание и дооборудование. По итогам голосования поддерживающий санкции сенатор Джон Баррасо отметил, что ограничения против газопровода помогут остановить работу по его строительству и «устранить это российское геополитическое оружие».