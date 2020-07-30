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Политика ,  
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Глава OMV потребовал ответа ЕС на угрозы США из-за «Северного потока-2»

Фото: Stefan Sauer / Global Look Press
Фото: Stefan Sauer / Global Look Press

Угрозы санкций со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2», требуют «политического ответа», заявил глава австрийской корпорации OMV Райнер Зеле, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам Зеле, реакция европейских стран на угрозы санкций покажет, насколько они готовы отстаивать свой суверенитет и независимость, особенно в вопросах энергоснабжения.

«Как европейская компания, мы рассчитываем, что на политическом уровне будут приняты меры для того, чтобы Европа не потеряла свою привлекательность как место для инвестиций», — сказал Зеле.

Die Welt узнала о давлении США на европейских подрядчиков Nord Stream 2
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Фото: Виталий Невар / Reuters

24 июля Сенат США одобрил версию оборонного бюджета на 2021 год, который предусматривает дополнительные санкции в отношении «Северного потока-2». В частности, речь идет об ограничениях против компаний, участвующих в укладке труб, а также против тех, кто страхует суда, проводит их техническое обслуживание и дооборудование. По итогам голосования поддерживающий санкции сенатор Джон Баррасо отметил, что ограничения против газопровода помогут остановить работу по его строительству и «устранить это российское геополитическое оружие».

Кремль подготовит стратегию на случай санкций против «Северного потока-2»
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Фото: Bernd Wuestneck / DPA / AP

26 июля немецкая газета Die Welt со ссылкой на источники сообщила, что США усиливают давление на немецкие и европейские компании, которые принимают участие в строительстве «Северного потока-2». По данным издания, США провели видеоконференции с компаниями-подрядчиками проекта, в ходе которых «очень хорошо дали понять, что хотят помешать завершению строительства трубопровода». Со стороны США в таких беседах участвовали 12 чиновников из трех министерств: Госдепартамента, Минфина и Минэнерго, писала Die Welt.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода протяженностью 1224 км каждая по дну Балтийского моря от России до Германии. Его мощность составляет 55 млрд куб. м в год. Оператором строительства выступает Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является ПАО «Газпром». Европейские партнеры проекта — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%.

Теги: Северный поток-2, США, Германия
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