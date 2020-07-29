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Белоруссия усилит оперативное прикрытие границы с Россией

Андрей Равков
Андрей Равков (Фото: Николай Петров / БелТа / ТАСС)

Государственный пограничный комитет Белоруссии существенно усилит оперативное прикрытие государственных границ после задержания на территории страны 32 россиян, предположительно связанных с частной военной компанией Вагнера. Об этом заявил государственный секретарь белорусского Совета безопасности Андрей Равков, передает БелТА.

«И в том числе граница с Россией в рамках изучения обстановки, отслеживания лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на зеленой границе», — добавил он.

Задержание россиян произошло в ночь на 29 июля в Белоруссии. Всего были задержаны 33 человека, 32 из которых находились в санатории под Минском. КГБ Белоруссии объявило, что они являются членами ЧВК Вагнера.

Задержание «бойцов ЧВК Вагнера» в Белоруссии. Фоторепортаж
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БелТА опубликовало перечень с именами задержанных и датами их рождения. Данные некоторых из них совпадают с данными людей, внесенных в список украинского портала «Миротворец» как «российские наемники». По предварительным данным белорусского Совбеза, около 14 задержанных россиян были «зафиксированы» в Донбассе. В связи с этим МИД Белоруссии вызовет послов России и Украины для объяснений.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко созвал срочное совещание с членами Совбеза и обвинил Россию в «грязных намерениях» из-за задержанных россиян. В Госдуме и Совете Федерации заверили, что Москва не стремится дестабилизировать ситуацию в Союзном государстве.

Теги: Белоруссия, Россия, граница, усиление, Народный контроль
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