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В Челябинске депутата приговорили к 11 годам колонии за убийство жены

Азат Зарипов
Азат Зарипов (Фото: zato-lokomotivny.ru)

Бывшего главврача областной больницы поселка Локомотивный Челябинской области, экс-депутата Локомотивного городского округа Азата Зарипова приговорили к 11 годам колонии строгого режима за убийство жены с особой жестокостью. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Как уточняется на сайте суда, инстанция установила, что в августе 2019 года Азат Зарипов дважды выстрелил в жену из охотничьего ружья в присутствии двух детей. От ранений женщина скончалась на месте. Отмечается, что 12-летний сын Зарипова пытался предотвратить преступление.

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В ходе расследования стало известно, что причиной конфликта супругов стало желание жены развестись с Зариповым и уехать в другой город к поклоннику. Суд признал отягчающим обстоятельством то, что совершение преступления было совершено в состоянии алкогольного опьянения с применением огнестрельного оружия.

Обвиняемый свою вину полностью признал. Помимо лишения свободы ему назначено принудительное лечение у психиатра.

Азата Зарипова задержали 21 августа прошлого года. «Единая Россия» приостановила его членство в партии.

Теги: Челябинская область, убийство, новости
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