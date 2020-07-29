В Челябинске депутата приговорили к 11 годам колонии за убийство жены

Азат Зарипов (Фото: zato-lokomotivny.ru)

Бывшего главврача областной больницы поселка Локомотивный Челябинской области, экс-депутата Локомотивного городского округа Азата Зарипова приговорили к 11 годам колонии строгого режима за убийство жены с особой жестокостью. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Как уточняется на сайте суда, инстанция установила, что в августе 2019 года Азат Зарипов дважды выстрелил в жену из охотничьего ружья в присутствии двух детей. От ранений женщина скончалась на месте. Отмечается, что 12-летний сын Зарипова пытался предотвратить преступление.

В ходе расследования стало известно, что причиной конфликта супругов стало желание жены развестись с Зариповым и уехать в другой город к поклоннику. Суд признал отягчающим обстоятельством то, что совершение преступления было совершено в состоянии алкогольного опьянения с применением огнестрельного оружия.

Обвиняемый свою вину полностью признал. Помимо лишения свободы ему назначено принудительное лечение у психиатра.