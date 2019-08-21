В Челябинской области по подозрению в убийстве жены задержали депутата

В Челябинской области по подозрению в убийстве жены задержали депутата

В Челябинской области задержали депутата, подозреваемого в убийстве своей жены. Об этом говорится в сообщении регионального подразделения Следственного комитета.

Подозреваемый — депутат Собрания депутатов Локомотивного городского округа. По версии следствия, убийство произошло в ночь с 20 на 21 августа, в квартире в поселке Локомотивный.

В ходе бытовой ссоры с супругой мужчина дважды выстрелил в жену из охотничьего ружья. От полученных ранений женщина скончалась, считает СК.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 (убийство) УК России.

Как сообщает Ura.ru, подозреваемый — депутат горсобрания Азат Зарипов. Имя депутата также со ссылкой на СК называет местное издание 74.ru. Зарипов одновременно был главным врачом местной больницы, уточняют СМИ.