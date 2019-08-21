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В Челябинской области по подозрению в убийстве жены задержали депутата

В Челябинской области задержали депутата, подозреваемого в убийстве своей жены. Об этом говорится в сообщении регионального подразделения Следственного комитета.

Подозреваемый — депутат Собрания депутатов Локомотивного городского округа. По версии следствия, убийство произошло в ночь с 20 на 21 августа, в квартире в поселке Локомотивный.

В ходе бытовой ссоры с супругой мужчина дважды выстрелил в жену из охотничьего ружья. От полученных ранений женщина скончалась, считает СК.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 (убийство) УК России.

Как сообщает Ura.ru, подозреваемый — депутат горсобрания Азат Зарипов. Имя депутата также со ссылкой на СК называет местное издание 74.ru. Зарипов одновременно был главным врачом местной больницы, уточняют СМИ.

Причиной убийства, по информации источника Ura.ru, стало то, что депутат застал супругу с другим мужчиной. «Он сам охотник. Вернулся с рыбалки ночью. Жена была с другим мужчиной. Достал охотничье ружье, открыл стрельбу», — сообщил собеседник издания.

Теги: убийство, депутат, Челябинская область
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