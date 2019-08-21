«Единая Россия» приостановит членство подозреваемого в убийстве депутата

Партия «Единая Россия» приостановит членство депутата Локомотивного городского округа (Челябинская область) Азата Зарипова, подозреваемого в убийстве своей жены. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на областном сайте партии.

Решение примет местный политсовет на основании устава партии. Членство Зарипова будет приостановлено на время расследования и вплоть до решения суда.

Депутата задержали по подозрению в убийстве. По версии следствия, в ночь на 21 августа в ходе бытового конфликта с супругой Зарипов дважды выстрелил в нее из охотничьего ружья. От полученных ранений женщина скончалась. В отношении подозреваемого завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 (убийство) УК России.

Как сообщает Ura.ru, Зарипов работал главврачом местной больницы. По словам источника издания, причиной убийства послужила супружеская неверность: депутат вернулся ночью с рыбалки и обнаружил жену с другим мужчиной, после чего открыл стрельбу.